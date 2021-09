Guasto sulla rete idrica a Vicopisano, riattivazione del servizio in corso

Acque SpA comunica che, con riferimento al guasto odierno sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, la riparazione è giunta alle ultime fasi a partire dalle ore 21 e si procederà con le manovre di riattivazione dell’erogazione idrica che avverrà in modo graduale su tutta l’area interessata - Lugnano (nell’area che da via Nazario Sauro va verso il capoluogo), San Giovanni alla Vena, Cucigliana, La Botte, Barsiliana, Pian di Vico, e nelle vie Trombi, Lante, in viale Diaz (traverse comprese) e il lato sud di piazza Cavalca, Vicopisano-capoluogo e area di Vico Expo – sino al completo ripristino previsto nella nottata.

Per cercare di limitare i disagi verranno mantenuti i tre punti di rifornimento idrici con autobotte in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, in piazza Ferrucci nei pressi del plesso scolastico a Vicopisano e nel parcheggio di Vico Expo.

Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di torbidità destinati ad esaurirsi nel corso delle prossime ore

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA