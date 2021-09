Infortunio sul lavoro nell'Aretino, grave 38enne caduto da tre metri

Grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio in un'azienda agricola in località Chiassa Superiore, nel comune di Arezzo. A rimanere infortunato un uomo di 38 anni. Per motivi ancora in corso di accertamento, il 38enne sarebbe caduto mentre stava svolgendo alcuni lavori, da un'altezza di tre metri.

Immediati i soccorsi, intervenuti sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno chiamato gli ispettori del lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, per un grave trauma cranico, all'ospedale le Scotte di Siena.