Manifestazione Gkn, Firenze "insorge" con i lavoratori

Manifestazione Gkn, in migliaia al corteo Firenze

Manifestazione Gkn. E' iniziata a Firenze la manifestazione nazionale indetta dai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. Da circa un'ora migliaia di manifestanti si sono riuniti in corteo, come preannunciato, e si trovano sui viali intorno alla Fortezza da Basso, chiusi al traffico, in direzione piazzale Michelangelo.

In testa ci sono i lavoratori del collettivo di fabbrica della Gkn. Indossano le loro maglie blu, stampate con la scritta "Insorgiamo", così come lo striscione che guida il corteo, accompagnato dalle bandiere dell'Anpi e della Fiom Cgil. La stessa frase campeggia negli angoli di Firenze ormai da mesi, proprio come segno distintivo della protesta iniziata dopo l'avvio, nel luglio scorso, della procedura di licenziamento per 422 lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio.

Al momento sarebbero 5mila i partecipanti alla manifestazione, che si concluderà nel piazzale Michelangelo con gli interventi di lavoratori e lavoratrici. Protagoniste in viale Strozzi, durante il passaggio del corteo, bandiere sindacali e non, striscioni e dichiarazioni al megafono. I fumogeni arancioni guidano il serpentone che si dirige nella parte alta della città, scandito dal suono di centinaia di tamburi.

Insieme ai lavoratori della Gkn stanno sfilando quelli della Whirlpool di Napoli, una rappresentanza della Rsu della Piaggio di Pontedera, gli operai della Sanac di Massa Carrara e quelli del distretto tessile di Prato.

Manifestanti salgono a quota 10mila

Nel corso nella manifestazione è salito il numero dei partecipanti, andando oltre i 10mila. Imponente il corteo che si sta svolgendo in città, preceduto da un lungo applauso prima che entrasse nel sottopasso di viale Filippo Strozzi.

Intanto il rumore della manifestazione si è interrotto in piazza Santissima Annunziata. I partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio per il lavoratore rimasto vittima di un incidente sul lavoro ieri a Campi Bisenzio (Qui la notizia).

Applausi dai balconi, i manifestanti sono 15mila: "Siamo tutti Gkn"

Sale ancora il numero dei manifestanti: la stima cresce e arriva a circa 15mila persone. Il grande corteo attraversa i viali gridando "Siamo tutti Gkn" mentre le persone che si trovano in strada o, addirittura dai balconi, non fanno mancare gli applausi.

Il corteo arriva a Piazzale Michelangelo. Sindaco Fossi: "Al fianco dei lavoratori dal primo giorno"

Sulla vertenza Gkn è intervenuto anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, oggi a Empoli. "Le multinazionali, come nel caso della Gkn, non solo sono sparite ma stanno impedendo ad altre attività di ottenere e realizzare una propria continuità aziendale. Questo accade in particolare nel settore della componentistica dell'automotive" ha detto Landini ricordando l'atteso pronunciamento del tribunale del lavoro di Firenze sul ricorso per comportamento antisindacale.

Tra i presenti alla manifestazione anche Francesca Re David, segretaria generale della Fiom: "Allo stato attuale respingiamo la richiesta che l'azienda fa di cassa integrazione per cessazione. La Gkn è un'azienda che va bene e che ha commesse". La segretaria, riferendosi al Governo, ha anche aggiunto che "non deve affrontare le crisi industriali così". Ha partecipato anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, "la posta in gioco oggi è difendere i diritti del lavoro minacciati in tutto il Paese".

Il corteo si è poi diretto a Piazzale Michelangelo. Sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Gkn, dall'inizio della vertenza, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, che anche oggi non ha fatto mancare la sua presenza alla manifestazione. "Da quel 9 luglio terribile non ho esitato un attimo a stare al fianco dei lavoratori, a stare nella Gkn perché quello è un luogo della nostra comunità. Come ci sono stato il primo giorno, ci sono oggi".

In seguito a 5 ore di manifestazione, il corteo è giunto a Piazzale Michelangelo. Dal palco si sono tenuti gli interventi dei lavoratori, compresi alcuni della Texprint di Prato fino alle conclusioni, affidate ad un membro della Rsu della Gkn.

Manifestazione Gkn, le foto