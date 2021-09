Nuovo Comandante per i Carabinieri di Livorno: assume il comando il Capitano Ugo Chiosi

Il Capitano Ugo Chiosi è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Livorno, succede al Maggiore Guglielmo Palazzetti che da pochi giorni ha assunto il comando della Compagnia di Roma Montesacro.

32enne, originario di Ercolano (NA), l’ufficiale ha iniziato la sua carriera nel 2004 frequentando la Scuola Militare della Nunziatella di Napoli. Entrato all’Accademia di Modena ha successivamente frequentato la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università capitolina di Tor Vergata, Chiosi ha svolti incarichi operativi in Puglia: dal 2012 al 2015 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, nel foggiano, e dal 2017 sino ad oggi ha comandato la Compagnia di Triggiano, in provincia di Bari, con una parentesi, tra il 2015 ed il 2017, come insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

Il Capitano Chiosi è sposato con Federica ed ha due bambini di 12 e 6 anni.

Fonte: Compagnia Carabinieri Livorno