Palio di Fucecchio, il sindaco nomina Mossiere e giudici

Per la quarantesima edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” che si terrà domenica 26 settembre 2021, il sindaco Alessio Spinelli, Presidente dell'Associazione Palio, ha nominato, come previsto dall'art. 38 del Regolamento del Palio, tre giudici di pista, tre giudici di arrivo e il Mossiere. Queste le persone designate:

Mossiere

Renato Bircolotti

Giudici di pista

Lorenzo Caturegli, ex Presidente Ente Palio di Buti

Stefano Negrini, ex Addetto corsa Palio di Ferrara

Erica Coppi, ex Direttrice Ippodromo del Casalone di Grosseto e ex Giudice di gara del Palio di Legnano

Giudici di arrivo

Alessandro Bocchi, Rettore del Magistrato delle Contrade di Piancastagnaio

Andrea Calamassi, incaricato Mipaf addetto controllo corse

Riccardo Rodriguez, incaricato Mipaf addetto controllo corse

