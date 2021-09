Quattro manifestazioni in un giorno a Firenze: cortei seguiti da un elicottero

Sabato pomeriggio denso di manifestazioni nel capoluogo di Regione. Oggi un grandissimo corteo dei lavoratori Gkn ha sfilato dai viali lungo la Fortezza a Piazzale Michelangelo, per la manifestazione nazionale contro i licenziamenti allo stabilimento di Campi Bisenzio (Qui la notizia).

Altre manifestazioni si sono svolte in città, come quella preavvisata da un corteo di circa 400 anarchici di area queer. Partiti da piazza Santissima Annunziata, i manifestanti hanno percorso le strade del centro fino a raggiungere Porta al Prato e il Parco delle Cascine. Non sono stati registrati problemi all'evento, controllato a distanza dalle forze dell'ordine.

La serie di manifestazioni che hanno interessato la città sono state seguite anche dall'alto da un elicottero della polizia, che ha vigilato per l'intero pomeriggio fino alla sera sullo svolgimento dei cortei.

Sono tornati in piazza anche i 'no green pass', come negli scorsi fine settimana, mentre nel quartiere di Gavinana si è svolta una manifestazione ambientalista, proseguita fino a Bagno a Ripoli.

Le varie iniziative, autorizzate in modo che i vari partecipanti non si incrociassero, erano contemporanee alla conclusione del G20 dell'Agricoltura, che si è svolto a Firenze.