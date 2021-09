"Risse, spaccio e atti osceni", Fdi-Centrodestra per Empoli interviene sulla sicurezza in centro

Rissa venerdì sera 10 settembre alle ore 20,00 tra circa venti cittadini africani in via Spartaco Lavagnini, spaccio di droga alla luce del sole in Piazzetta Madonna della Quiete, persone che si accampano e sfasciano auto in pieno centro storico lo scorso giorno, per passare dal ricordo degli atti osceni in Piazza della Vittoria. Questi sono solo alcuni esempi sullo stato di fatto delle condizioni di sicurezza e del degrado del cuore di Empoli e per cui chiederemo conto in una prossima interrogazione consiliare.

L’Assessore alla Sicurezza Ponzo Pellegrini è praticamente inerte, ha una delega che svuota ogni giorno con la sua incapacità politica di attivarsi presso le autorità preposte per effettuare controlli con la Polizia Municipale e chiedere potenziamenti di organico delle Forze dell’Ordine, sostenuto da un Sindaco Barnini che si limita ad affrontare i temi della sicurezza con i cartelli del vicinato.

A questo degrado si aggiungano i vari permessi all’apertura “come funghi” di mini market stranieri nel cuore di Empoli, su cui oltre a nutrire legittimi dubbi circa la regolarità delle varie attività, stonano con il tessuto urbano, la storia e la compatibilità con il centro storico cittadino trasformato sempre più in bivacco e sacca di criminalità.

Come Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli abbiamo depositato una bozza di regolamento per tutelare le Botteghe storiche ed impedire questa violenza sul nostro “giro d’Empoli”, tuttavia dopo varie commissioni consiliari è bloccata dal 2020 in aula su decisione politica del Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi. Il PD teme che la destra si possa arrogare meriti sul decoro del centro, ma allo stesso tempo non si assume la responsabilità di gestire il fenomeno sicurezza e governare la Città.

Fonte: "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"