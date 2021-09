Sorpresa a vendere ccaina: 49enne arrestata a Viareggio

Una 49enne è stata sottoposta alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per droga. La donna aveva con sé 5,7 grammi di cocaina ed è stata vista dagli agenti mentre alla guida della sua auto si affiancava ad un altro veicolo e aveva un fugace scambio con l'altro conducente nei pressi del piazzale del supermercato Coop in via Santa Maria Goretti. Al controllo degli agenti la donna ha dato segni poi ha consgenato un piccolo involucro con la droga. Altri quattro venivano trovati nascosti nel vano porta oggetti per un peso complessivo di 5,7 grammi di cocaina nonché di 290 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio