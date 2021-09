Temporali in arrivo in Toscana nelle zone centrali e a nord ovest

Una rapida perturbazione nelle zone centrali e a nord ovest della Toscana è prevista per domani domenica 19 settembre. Il bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile, in vigore dalle 6 di domenica fino alle 15, sempre di domenica, prevede codice arancione nella parte più a nord ovest della regione. In particolare è prevista pioggia di intensità oraria molte forte nella Valle del Serchio, in Garfagnana, Lunigiana e Versilia.

Codice giallo nelle altre zone centro settentrionali dove sono previsti rovesci e temporali sparsi.

Sono possibili colpi di vento o grandinate nei temporali più intensi. Per quanto riguarda il vento, codice giallo domani per possibili raffiche forti di Libeccio su Arcipelago, litorale settentrionale e crinali appenninici.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana