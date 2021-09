Ubriaco minaccia le persone in un centro commerciale: denunciato a Borgo San Lorenzo

Stava minacciando con un coltello alcune persone all'interno di un centro commerciale, quando è stato fermato dai carabinieri. E' successo a Borgo San Lorenzo. L'uomo, un 54enne, si trovava sotto l'effetto di alcol quando è stato bloccato dai militari e denunciato per minacce e porto abusivo di arma. Il coltello è stato sequestrato.

Nei giorni scorsi sempre in Mugello, a San Piero a Sieve, un'altra denuncia per stato di ebbrezza, questa volta alla guida. I carabinieri hanno trovato un giovane al volante con un tasso alcolico oltre tre volte il limite consentito per legge.