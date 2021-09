Chat piccanti, estorsione ai danni di un 44enne di Pisa

Estorsione online ai danni di un 44enne pisano che aveva chattato con una donna prendendo il numero da un sito di incontri. Sono stati denunciati in due, la donna e il suo complice, da parte della polizia di Pisa.

Non era mai avvenuto nessun incontro fisico ma la donna ha voluto utilizzare il contenuto delle chat minacciando di diffondere i contenuti delle chat ai conoscenti a meno che non avesse accreditato delle somme di denaro. Oltre mille euro erano stati estorti finché all'ennesima richiesta l'uomo ha sporto denuncia in questura.