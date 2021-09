Coronavirus Empoli e Cuoio, 27 contagi

Sono stati resi noti i contagi per l'intera regione nella giornata di oggi, domenica 19 settembre. Ecco un'anticipazione di quelli legati all'Asl Centro, nello specifico per l'Empolese Valdelsa e per il comprensorio del cuoio. I dati sono in lieve calo rispetto a ieri. Vediamoli nel dettaglio:

Zona Empolese Valdelsa 22 contagi

Castelfiorentino 6

Montelupo Fiorentino 3

Vinci 3

Certaldo 3

Cerreto Guidi 2

Empoli 5

Zona comprensorio del cuoio 5 contagi

Castelfranco di Sotto 3

Montopoli in Val d'Arno 1

San Miniato 1

A breve il bollettino Asl Centro