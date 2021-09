Paolini e Trevisan, vittorie importanti per le tenniste toscane

Il tennis toscano può gioire per due stelle nascenti.

Si chiamano Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La prima è nata a Firenze ma ha vissuto e giocato a Pontedera, la seconda di Castelnuovo di Garfagnana. Sono giovani e sono vincenti. Trevisan, 79esima in WTA, ha ottenuto l'ITF di Valencia contro Delma Galfi, Paolini il primo titolo Wta in Slovenia, a Portorose. Quest'ultima balzerà al 64esimo posto in classifica mondiale da domani, dopo la vittoria contro la statunitense Alison Riske, 38esima nel ranking.

Jasmine Paolini