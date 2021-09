Addio a Sylvano Bussotti, un evento in programma per i 90 anni

Avrebbe compiuto 90 anni il primo ottobre prossimo. Il compositore toscano Sylvano Bussotti è morto, ne dà notizia il coniuge Rocco Quaglia, la nipote Michela e le rispettive famiglie.

Originario di Firenze, stava per festeggiare con 90Bussotti, evento dedicato agli ascolti e alle visioni artistiche in programma dal 20 al 25 settembre nell'ambito dell'Estate Fiorentina. L'evento si terrà ugualmente, in memoria.

“Apprendo con grande dolore della morte di Sylvano Bussotti. Un personaggio poliedrico, che si era distinto nelle più svariate discipline artistiche, sempre lasciando il segno, sempre con uno sguardo originale e all’avanguardia. Ci accingevamo a celebrarne il novantesimo compleanno con una rassegna speciale all’interno dell’Estate Fiorentina, lo faremo, adesso, per ricordarlo e per tenere viva la sua opera”.

Così Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Firenze, in merito alla scomparsa.