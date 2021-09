Targa per il centenario dell'Empoli Fc alla tribuna del 'Castellani'

Il Comune di Empoli premia l'Empoli FC. Una targa per il centenario dalla fondazione del club azzurro.

“All’Empoli Fc con gratitudine per 100 anni di attività sportiva, durante i quali ha dato lustro alla città e portato ai massimi livelli il calcio empolese”, si legge nella targa che è stata consegnata oggi, domenica 19 settembre in tribuna al 'Carlo Castellani' prima della partita Empoli- Sampdoria del campionato di Serie A.

Il riconoscimento arriva dal sindaco di Empoli Brenda Barnini, dal presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi a nome di tutta l’assemblea cittadina e dall'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi. La targa è stata consegnata alla vicepresidente del club azzurro Rebecca Corsi.

Un altro riconoscimento all’Empoli Football Club, un altro attestato in occasione del centenario per il lavoro svolto in questi anni e per la costanza con cui la società si è impegnata per restare una delle realtà più apprezzate del panorama calcistico italiano.