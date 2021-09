Use Gross, buon test nell'amichevole contro la Libertas Livorno

Contro un avversario importante come la Libertas Livorno, l'Use Computer Gross gioca un buon test, la prima amichevole dopo la sconfitta in Supercoppa. La squadra di coach Corbinelli perde di due punti (76-78) ma, al di là di questo, gioca un buon basket e chiude così questa sfida con un bilancio sicuramente positivo.

Fra gi aspetti positivi della serata, sicuramente, il ritorno in campo di Balducci e Falaschi, all'esordio stagionale, e l'avvio di partita che è scoppiettante al punto che i biancorossi chiudono con ben 23 punti al proprio attivo.

Il tabellone, come sempre in questi casi, si azzera e la Computer Gross tira il fiato tanto che la seconda frazione si chiude con gli ospiti sul 14-13.

Da quel momento in poi la situazione si mette in equilibrio e le due squadre cercano soprattutto di curare l'amalgama ed il gioco di squadra. Nel complesso, sicuramente, una serata positiva con buone indicazioni per entrambi i tecnici.

Il tabellino biancorosso

Guerra 8, Berti 13, Digno 14, Giannone, Restelli 10, De Leone 8, Cerchiaro, Antonini 9,

Sesoldi 5, Falaschi 6, Balducci 2, Menichetti, Mazzoni 1. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Parziali: 23-16, 13-24, 20-18, 20-20

Fonte: Use Basket Empoli