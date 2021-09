San Vivaldo per l'ultimo viaggio di Valentino Venturi, noto medico e autore

Risale a qualche giorno fa la scomparsa di Valentino Venturi, 93enne ex presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo e autore di alcuni libri e racconti. Nonostante la sua carriera sia stata folgorante nel Bergamasco, è originario di Montaione. Anzi, San Vivaldo, come precisa il primo cittadino Paolo Pomponi in un sentito post su Facebook.

San Vivaldo, sua terra di origine, lo ha accolto per l'ultimo viaggio. Lì il medico autore di 'Sul lago gelato' e 'Il ragazzo che perse la guerra' è stato tumulato dopo i funerali di giovedì scorso.

In tantissimi a Dalmine, dove ha esercitato la professione di medico e ha vissuto con la sua famiglia, lo ricordano con affetto e sincera benevolenza. Valentino Venturi ha compiuto sempre il suo dovere di professionista anche nelle situazioni più difficili. Le storie che ha avuto modo di conoscere da persone di tutti i tipi hanno finito per ispirarlo nei suoi romanzi.