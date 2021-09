Gli rubano l'auto due volte, incrocia i ladri alla guida: due denunce

Era in giro per Pisa, quando ha visto la sua auto con a bordo i ladri che gliela avevano rubata pochi giorni prima. Un 46enne e un 30enne sono stati denunciati per ricettazione in concorso, al termine di una vicenda che sembra uscire da un film.

Tutto parte il 15 settembre. Un uomo lascia la sua Mercedes Classe A in un parcheggio in zona via Pietrasantina perché ha smarrito le chiavi, va a casa per recuperare quelle di riserva e conta di tornare a prendere il mezzo l'indomani. Giunto sul posto, però, non trova più l'auto e sporge denuncia ai carabinieri.

Il 18 settembre i militari recuperano il mezzo, il proprietario ne rientra in possesso e la lascia in strada per andare a lavoro. Torna alla vettura e anche stavolta scopre che gliel'hanno rubata.

Nel pomeriggio del 19 la vittima è in giro con un amico in zona Navicelli. Vede la sua auto guidata da un'altra persona e chiama la polizia. Gli agenti bloccano il mezzo a Titignano Sud, area di servizio sulla Fi-Pi-Li. I due occupati, il 46enne e il 30enne di origini romene, vengono perquisiti. Nei domicili dei due vengono trovati due tablet, un portatile e tre cellulari, dei quali nessuno dei due ha saputo giustificare il possesso. Continuano gli accertamenti su questi oggetti, mentre la Classe A è tornata al proprietario.