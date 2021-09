In carcere per maltrattamenti in famiglia, l'arresto a Fucecchio

Un 39enne marocchino, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio, è stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Fucecchio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere arriva per i reati di maltrattamenti in famiglia e inosservanza delle prescrizioni imposte da giugno scorso. Infatti era stato sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo le violazioni la misura è stata aggravata con il trasferimento nel carcere di Sollicciano a Firenze.