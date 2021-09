Morto Carlo Vichi, talento grossetano dietro al successo delle tv Mivar

È morto a 98 anni Carlo Vichi, originario di Montieri (Grosseto) e noto in tutta Italia per essere stato il fondatore della Mivar, azienda produttrice di televisori in Italia.

Era cresciuto a Milano, diplomandosi in elettrotecnica e aveva fondato nel 1945 un'azienda dedita alla produzione di radio a valvole, la Var (Vichi Apparecchi Radio). In seguito si specializzerà nella produzione di televisori, la più nota Mivar (MIlano Vichi Apparecchi Radiofonici), arrivando a un discreto seguito tra gli anni '80 e '90.

In tantissime case italiane è ancora presente un Mivar a tubo catodico, magari riadattato con un decoder per il cambio al digitale terrestre. Proprio il Dtt e l'avvento dei tv al plasma e cristalli liquidi, oltre alla spietata concorrenza esterna con prezzi abbordabili e prodotti di qualità, ha portato la Mivar a una crisi irreversibili. L'azienda divenne produttrice di mobilia per l'arredamento interno.

Si ipotizza che i funerali di Carlo Vichi possano tenersi nella sua amata azienda.