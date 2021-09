Centro Ippico Empolese, medaglie dalle giovani atlete per salto a ostacoli e dressage

Si è concluso questo fine settimana di gare di equitazione,Coppa Toscana e Progetto Sport a Pontedera. Sono 8 le amazzoni del Centro Ippico Empolese che si sono distinte nelle discipline del salto a ostacoli e nel dressage.

Le due gare molto ambite hanno entusiasmato e coinvolto un buon numero di cavalli e cavalieri ed ha coinvolto anche molti giovanissimi.

E ora entriamo nel vivo delle classifiche che vede sul podio più alto, nel Salto ad Ostacoli Coppa Toscana, Jenni Castellacci su Lizzy H, medaglia d’oro Lbp 80 e medaglia di bronzo nel Progetto Sport.

Alessia Anzisi su Paprika, medaglia d’oro Lpb 70.

Erika Santini su Paprika, medaglia di bronzo Lpb 60.

Letizia Fioravanti su Golden, medaglia d’argento B 90 e medaglia d’oro nel Progetto Sport.

Non da meno nel Dressage, con Maddalena Romanelli su For Vanitas, medaglia d’oro in Emergenti Senior Coppa Toscana e medaglia d’oro nel Progetto Sport.

Paola Lunardi su Villàm, medaglia d’oro in Emergenti Senior Coppa Toscana e medaglia di bronzo nel Progetto Sport.

Giorgia Terreni su Miss Kiss, medaglia d’oro categoria Senior Progetto Sport e medaglia di bronzo in Coppa Toscana.

Alessia Papaleo su Heureka, medaglia d’oro categoria Young Rider.

Tutti gli Istruttori del Centro Ippico Empolese, Alessio Bianchi, Francesca Pieri e Ottavia Corti, possono ritenersi soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto dei propri allievi che alzano notevolmente il livello prestazionale del Centro, aumentando motivazione e interesse in tutte le categorie dell’Equitazione.

Fonte: Centro Ippico Empolese