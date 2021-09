La Croce d'Oro di Limite inaugura 2 nuovi mezzi nel 130esimo anno dalla fondazione

Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata.

La speranza è che possa essere di buon auspicio, la pioggia che la mattina di domenica 19 settembre ha bagnato l'inaugurazione dei due nuovi mezzi della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, prima del consueto appuntamento annuale con il pranzo del donatore e del volontario.

Una festa, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, alla quale l'associazione non ha voluto rinunciare, neppure in questi anni difficili, dove il mondo del volontariato ha rappresentato, e continua a rappresentare, un attore fondamentale nel sostegno a tutta la cittadinanza, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

I due nuovi mezzi inaugurati sono un pulmino da nove posti e un automezzo per i servizi sociali, entrambi attrezzati per il trasporto delle persone con ridotta capacità motoria. Vanno ad unirsi ad un parco mezzi già importante a disposizione dell'associazione, che quotidianamente viene utilizzato dai volontari per svolgere servizi essenziali. In tutto, al momento, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno conta quindici mezzi attivi tra ambulanze, pulmini e automezzi attrezzati.

Subito dopo l'inaugurazione, un gruppo di mezzi delle associazioni di zona ha fatto un giro per tutto il territorio comunale di Capraia e Limite. Successivamente si è tenuto il consueto pranzo del donatore e del volontario, durante il quale sono stati omaggiati i donatori e i volontari. Al pranzo erano presenti circa 200 persone, tutte opportunamente distanziate con i tavoli allestiti sotto una tensostruttura fornita dal Settore Protezione Civile ANPAS, di fronte alla sede dell'associazione di Via Negro, 9 a Limite sull'Arno.

Tra i presenti, oltre ai tantissimi volontari, alcune autorità istituzionali e tanti amici della Pubblica Assistenza provenienti anche da altre associazioni di zona.

Un'occasione propizia anche per presentare le celebrazioni per i 130 anni dell'associazione, che ricorre quest'anno: il 20 Novembre, giorno dell'approvazione del primo statuto del 1892, saranno presentati un annullo filatelico dedicato e un libro che ripercorrerà tutta la storia dell'associazione.

“Ringrazio tutti gli intervenuti oggi per questa inaugurazione”, è il commento di Stefano Giuntini, presidente della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, “in primis i nostri volontari, che ogni giorno si mettono al servizio dei cittadini senza chiedere niente in cambio. È solo grazie a loro e al loro impegno e spirito di solidarietà se oggi siamo qui, con altri due nuovi mezzi, nel 130esimo anno dalla nostra fondazione. Inutile dire le difficoltà che il Covid ha portato anche al mondo del volontariato, ma in questo periodo siamo riusciti ad avvicinare altre persone all'associazione e ad esserci sempre, rimboccandoci le maniche e dandoci da fare per assolvere alla nostra missione. Questi due nuovi mezzi saranno guidati da persone che aiutano altre persone. Grazie nuovamente a tutti loro per il lavoro impagabile che svolgono ogni giorno”.

Fonte: Pubblica assistenza Limite sull'Arno