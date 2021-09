Devinson Bregu a bordo della sua Smart (foto da Facebook)

Si chiamava Devinson Bregu il giovane di 21 anni che ha perso la vita nell'incidente in via Piave a Cerreto Guidi, tra Lazzeretto e il capoluogo, nella notte di domenica 19 settembre. Il lutto ha colpito la famiglia con una forza incredibile ed è stato davvero un duro colpo per la madre Albina e per il fratello Louis.

Di origini albanesi, aveva compiuto 21 anni lo scorso 18 maggio. Era residente a Empoli, dove ha frequentato le scuole e dove ha anche giocato in una squadra locale, il Ponte a Elsa. Proprio i biancorossi lo hanno voluto omaggiare con un post su Facebook: "Lo ricordiamo un bambino sempre educato e gentile con tutti, facciamo le condoglianze a tutta la sua famiglia, un bacione a suo fratello Louis, anche lui atleta della nostra associazione sportiva. Un abbraccio forte da parte di tutto l'US Ponte a Elsa".

Non è ancora noto il giorno del funerale poiché la salma dovrà essere restituita dopo l'autopsia che si svolgerà all'istituto di medicina legale di Firenze.