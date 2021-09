Fine settimana di escursioni a Montaione: "Da Poggio all’Aglione al Botro ai Buchi"

Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre si terrà il settimo appuntamento dell’edizione 2021 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, organizzate dal Comune di Montaione e curate da Montaione Natura.

In queste due giornate di escursioni, i partecipanti accompagnati da una guida ambientale, potranno ammirare le principali attrazioni naturali presenti nei territori di Montaione, Gambassi Terme e San Gimignano. Nelle Grotte di Maurizio, gli escursionisti possono osservare le statue sacre intagliate nella roccia dall’Eremita Maurizio ai primi del Novecento, mentre nella valle del torrente Casciani si possono notare le rovine delle miniere e dei fabbricati attivi in quell’area tra il XIX e il XX secolo.

All’interno della Riserva Naturale di Castelvecchio, gli escursionisti seguiranno invece i percorsi che li porteranno alla scoperta delle rovine dell’omonimo insediamento medievale e delle varie gole e piccoli canyon caratterizzati da una diversa e vibrante vegetazione.

Sabato 2 Ottobre, il ritrovo è alle ore 08,45 presso il parcheggio del Poggio all’Aglione.

Domenica 3 Ottobre, il ritrovo è alle ore 08.45 presso l’Agriturismo “Natura e Salute”, in località Vagli, San Gimignano.

L’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione turismo@comune.montaione.fi.it o della guida a.bernardini@mantionenatura.it cui è possibile chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente, entro Martedì 28 Settembre, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà poi via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà poi stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

Si comunica che la partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche