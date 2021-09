Evade dai domiciliari per andare a rubare, arrestato di nuovo

È stato arrestato ieri dai carabinieri di Iolo un 33enne pratese sottoposto agli arresti domiciliari per reati di furto che è trovato fuori casa in flagranza del reato di evasione. I carabinieri durante un servizio di vigilanza sul territorio lo hanno visto e riconosciuto in via delle Gardenie.

Durante la perquisizione, oltre a trovare un attrezzo da scasso, i militari hanno riconosciuto tra gli indumenti in possesso dell’uomo quegli stessi che aveva indossato in occasione di due furti avvenuti nell’ agosto scorso in una palestra in via Delle Pleiadi. Sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere del circuito di sorveglianza che avevano ritratto il ladro durante la commissione. In quelle circostanze, per rubare il denaro contenuto, erano state forzate le macchinette delle bevande, oltre ad essere stati asportati piccoli attrezzi da ginnastica.

Il possesso di attrezzi da scasso con i quali è stato trovato durante l’arresto ha lasciato presupporre che anche questa evasione notturna era finalizzata a colpire qualche obiettivo da derubare e che la misura di detenzione domiciliare in non aveva per lui alcuna funzione deterrente.