Festa di Sinistra Italiana della Toscana a Campi Bisenzio: tutti gli appuntamenti

“Da mercoledi 22 a domenica 26 settembre presso l’area del circolo Rinascita di Campi Bisenzio si terrà la prima parte della Festa regionale di Sinistra Italiana della Toscana che proseguirà nelle settimane successive in altre realtà della regione. “

Lo annuncia un comunicato dell’ufficio stampa del partito.

Il primo appuntamento alle ore 18 : “Nuovo Aeroporto? No grazie, quali infrastrutture per la Toscana?” con: Maria Campese, responsabile nazionale trasporti SI, Silvia Noferi, consigliera regionale M5S, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, Enrico Cortignani, segreteria SI Campi Bisenzio. Modera: Maurizio Bruschi

Seguirà alle ore 20 cena a sostegno dei lavoratori e lavoratrici della Gkn.

Alle ore 21 il dibatitto:

"Profitti globali, licenziamenti locali. Quali leggi per tutelare i lavoratori?". Partecipano Rsu Fiom della GKN, Daniele Calosi

Segretario Fiom Firenze, Nicola Fratoianni, Paolo Solimeno Giuristi Democratici , Alessia Petraglia Segretaria SI Toscana.

Giovedì 23 settembre la festa prosegue con altri due appuntamenti: alle ore 18 “Suonare in caso di tristezza”.

Dialogo sulla scuola e sulla democrazia. Partecipano gli autori del libro Peppino Buondonno responsabile nazionale Scuola di SI e Giuseppe Bagni, presidente nazionale Cidi. Costanza Margiotta Broglio, Priorità la scuola ed Emanuele Rossi, segretario FCL CGIL Firenze.

Modera: David Lognoli

Alle ore 21 Proiezione “Con i fascisti sulla tomba di Mussolini” di Saverio Tommasi

Alle ore 21.10 “Socialismo o barbarie: la crisi dell’antifascismo nel momento in cui ne abbiamo più bisogno.” Con Fabio Mussi, Tomaso Montanari, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI, Sandra Gesualdi giornalista. Modera: Saverio Tommasi, giornalista Fanpage.

Venerdì 24 settembre alle ore 18

“Toscana infelix: distruggere l’ambiente, inquinare la politica, sfruttare il lavoro” con Serena Pellegrino, responsabile nazionale urbanistica e bellezza di SI, Eugenio Baronti Baronti Eugenio, già assessore regionale, redattore del documento Cuore rosso verde, Rosy Battaglia, Giornalista d’inchiesta, Cittadini Reattivi, Lorenzo Cecchi, Legambiente, Anna Piu, consigliera comunale di Crespina Lorenzana, Samuela Marconcini, assemblea permanente no Keu, Alessandro Favilli, segretario Rifondazione Comunista Toscana. Modera: Ivan Moscardi.

Alle ore 21 “Fuga da Kabul: guerra o cooperazione?” con Luciana Castellina, Raffaella Bolini,relazioni internazionali ARCI, Alfio Nicotra, Un ponte per, Gianni Toma, responsabile Medio Oriente Cospe. Testimonianza EnricoSolito, già volontario di Emergency. Introduce e coordina Corradino Mineo.

Sabato 25 settembre alle ore 18 “ Partiamo dai diritti delle donne,spesso disattesi o negati, per costruire un futuro di pieni diritti per tutti e per tutte.” Con Stefano Ciccone, fondatore di Maschile plurale, Elisabetta Piccolotti, coordinatrice segreteria nazionale SI, Simona Bonafè, segretaria Pd Toscana

Pietro Poggi, coordinatore SI Firenze, Isabella Mancini, presidente di Nosotras. Introduce e modera:

Grazia Turchi.

Domenica 26 settembre alle ore 18 “Giustizia sociale: tasse progressive per servizi universali.” Con Giovanni Paglia, responsabile nazionale economia SI, Paolo Graziano, docente Università di Padova, Bice Di Basilio, dottore di ricerca, Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze, Silvia Prodi, responsabile nazionale riforme dello Stato e istituzionali SI, Serena Pillozzi, responsabile nazionale Salute SI

Modera:Paolo Ceccarelli giornalista Corriere Fiorentino

Ogni sera è in funzione il ristorante della festa

