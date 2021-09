Gkn, "comportamenti anti-sindacali" per i licenziamenti: il tribunale dà ragione alla Fiom-Cgil

Il tribunale del lavoro di Firenze dà una 'spallata' metaforica al fondo Melrose nella questione Gkn. I 422 licenziamenti avviati sono stati fatti dalla multinazionale contro l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, con comportamenti anti-sindacali. Vince lo scontro in tribunale la Fiom-Cgil, che terrà a breve una conferenza in Camera del lavoro a Firenze con il segretario Calosi.

Il tribunale ha imposto di avviare le procedure di consultazione e confronto e dell'accordo aziendale.

Si legge nel documento del tribunale: "Il comportamento antisindacale accertato è consistito, nella sua parte più significativa e lesiva degli interessi del sindacato ricorrente, nell'aver impedito al sindacato stesso di interloquire, come sarebbe stato suo diritto, nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell'attività di impresa. La rimozione degli effetti di tale comportamento non può che implicare l'obbligo per l'azienda di rinnovare correttamente l'informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, l'obbligo di revoca del procedimento ex L. n. 223/91 iniziato sulla base di una decisione presa in assenza del confronto, necessario anche se non vincolante, con il sindacato".

