Gruppo Biokimica ottiene la massima certificazione contro le sostanze chimiche più pericolose

Coniugare lo sviluppo industriale con la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sono questi i capisaldi dell’azione del Gruppo Biokimica, che riunisce le aziende Biokimica SpA e Bio-Finleather SpA, che hanno spinto il gruppo chimico-conciario a intraprendere un’importante obiettivo nonostante la crisi sanitaria ed economica derivante dalla pandemia Covid19.

Un percorso intrapreso dal 2020 e che ha portato al conseguimento dell’importante certificazione ZDHC MRSL V2.0 di Livello 3, il massimo riconoscimento previsto dal protocollo mondiale promosso dalle maggiori firme e brand della moda. Una certificazione rilasciata da ICEC - istituto di certificazione della qualità per l'industria conciaria di Milano. L’ICEC è l’unico Istituto di Certificazione specializzato esclusivamente per l’area pelle. Nasce in Italia a Milano nel 1994 e grazie alla sua esperienza nel settore garantisce la massima competenza.

Il programma ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) mira ad eliminare le sostanze chimiche più pericolose secondo l'elenco ZDHC Manufacturing Rescricted Substances (Ver. 2.0_2020) al fine di promuovere una chimica più sicura nel rispetto e nella protezione dell'ambiente. Il livello 3 ZDHC di certificazione convalida i processi del Gruppo Biokimica in tutti i principali aspetti di una manifattura chimica sostenibile, quali: controllo di gestione, pratiche amministrative relative al prodotto, selezione e valutazione delle materie prime, produzione chimica nel rispetto dell'EHS (ambiente, salute, sicurezza) e comunicazione ai clienti e ai brand di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza.

"Questo successo – afferma il Presidente Massimo Baldini - dimostra l’impegno che il Gruppo Biokimica persegue ogni giorno rispetto alla conformità dei prodotti e sottolinea i significativi investimenti che l'azienda ha fatto negli anni scorsi nello sviluppo dei prodotti, nella loro produzione, nell'analisi e nella registrazione. Raggiungere il massimo livello 3 di certificazione ZDHC è un forte riconoscimento dell'impegno delle aziende Biokimica Spa e Bio-Finleather Spa teso a fornire i più elevati livelli di sicurezza e sostenibilità del prodotto nel settore chimico industriale. Il Gruppo Biochimica, tra le prime aziende ad avere ottenuto questa certificazione dall’ICEC, crede fortemente che la produzione di pelle naturale avrà un grande futuro. Tutti nella filiera di approvvigionamento dobbiamo continuare a lavorare attivamente verso l'obiettivo comune di una manifattura sostenibile. Raggiungere il livello 3 di ZDHC è solo un passo del nostro continuo percorso di miglioramento", conclude il Presidente Baldini.

