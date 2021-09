Nuovi interventi in Fi-Pi-Li.

Sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, per attività di monitoraggio e pulizia è prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Scandicci, verso il casello dell'Autostrada A1 in direzione Mare, dalle ore 9 alle ore 15 di domani.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa