Iniziati gli abbattimenti dei lecci secchi in centro a Montespertoli

A Montespertoli sono iniziati gli abbattimenti di lecci secchi in piazza del Popolo. A darne notizia è stato il sindaco Alessio Mugnaini.

"Siamo intenzionati a mantenere la nostra piazza alberata e metteremo a dimora nuovi esemplari (5 già il mese prossimo). Non sostituiremo tutti gli alberi tolti per garantire ai nuovi lecci più spazio per il proprio impianto, così da permettere loro una migliore crescita" ha scritto su Facebook il primo cittadino.

Ancora Mugnaini: "Va avanti lo studio per comprendere come curare al meglio i lecci attualmente presenti, specialmente quelli più belli e rappresentativi della piazza, sia valutando interventi puntuali di fertirrigazione, sia studiando un sistema che garantisca al suolo superficiale di essere areato correttamente e non compattato dal calpestio".