Lega Giovani Toscana ha un nuovo presidente: eletto Manfredi Ruggiero

Domenica 19 Settembre, a Firenze, si è tenuta l’assemblea regionale della Lega Giovani Toscana, il movimento giovanile del carroccio in Toscana. Assemblea presieduta dal Sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, con ospiti di rilievo nazionale come l’On. Susanna Ceccardi, Europarlamentare della Lega e l’On. Luca Toccalini, deputato e Coordinatore Federale della Lega Giovani. L’assemblea è stata convocata per eleggere il nuovo coordinatore regionale dopo 9 anni di guida di Federico Bussolin, Capogruppo e Commissario del Carroccio a Firenze, dopo un dibattito su futuro e politiche giovanili, l’assemblea ha poi eletto per acclamazione Manfredi Ruggiero che era Coordinatore della Lega Giovani Firenze e Capogruppo della Lega al Quartiere 2.

"È emozionante poter ricevere questo incarico importante - dichiara il nuovo Coordinatore Regionale della Lega Giovani Toscana Manfredi Ruggiero - portando avanti il buonissimo lavoro svolto in questi anni da Federico Bussolin."

"Le sfide che ci aspettano sono importantissime, dalla scuola all’università, dall’occupazione giovanile all’ambiente, dobbiamo farci trovare pronti e affrontarle con concretezza e pragmatismo in ogni realtà toscana, dimostrando - conclude Ruggiero - che l’alternativa alla sinistra c’è e che soprattuto è molto più valida, come dimostrato dal buon governo della Lega in molti comuni Toscani."

"Ringrazio Federico per esserci stato sempre, anche quando la lega in Toscana aveva percentuali da prefisso telefonico. In bocca al lupo a Manfredi per il grande lavoro che lo aspetta, idee e coraggio per una Toscana non più di sinistra nel 2025" - afferma il Coordinatore Federale della Lega Giovani, l’Onorevole Luca Toccalini.

"Auguro a Manfredi Ruggiero e a tutta la squadra della Lega Giovani Toscana un buon lavoro, con la consapevolezza e la determinazione di chi guarda già al 2025 per strutturare un Movimento capace di radicarsi ancora di più e, quindi, strappare il Governo della Regione alla sinistra - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo e Commissario del Carroccio a Firenze.

La Lega scommette da sempre sui giovani e, quella guidata oggi da Manfredi Ruggiero, è una garanzia per il futuro. Ringrazio la Lega - conclude Bussolin - per l'opportunità concessami nel guidare in questi 9 anni il Movimento, un'esperienza che non dimenticherò mai".

