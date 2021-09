Plastic Free Empoli, prossimo appuntamento in zona Pratovecchio

Plastic Free Empoli scalda i motori per il ritorno all’attività. Ricominciano le raccolte dei rifiuti abbandonati e quella di domenica prossima, 26 settembre, sarà una data che vedrà iniziative su tutto il territorio della penisola. Anche a Empoli l’associazione Plastic Free locale indosserà i ‘ferri del mestiere’ (pinze, scarponi e guanti) per liberare dai rifiuti di ogni genere l’ambiente.

Appuntamento alle 9.30 del 26 settembre 2021, in Via Torricelli, a due passi dall’archivio storico comunale per ‘mettere mano’ alle zone di Via di Pratovecchio e Via Sant’Anna, aree attenzionate per la presenza di alcuni abbandoni.

In questi mesi Plastic Free Empoli ha già effettuato giornate di raccolta e ripulitura nelle zone di Avane, Santa Maria, argine Arno Zona Serravalle-Tinaia e Ponzano.

In questi mesi, come era già stato annunciato, l’associazione ha un nuovo referente per Empoli: si tratta di Massimiliano Goretti, che continuerà l’ottima esperienza che questa città sta portando avanti grazie ad Alberto Vezzani, iniziatore di Plastic Free in questa area e ora ‘promosso’ come referente provinciale dell’associazione.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, saluta con queste parole la ripresa delle raccolte dell’associazione Plastic Free Empoli in città: "Sono contento che l’associazione Plastic Free Empoli e tutti i suoi volontari e volontarie riparta nelle raccolte dei rifiuti, cominciando dalla data nazionale di domenica 26 settembre. L’associazione sta crescendo in città dimostrando che Empoli è sensibile ai temi dell’ambiente e si mette in gioco. La zona scelta, via di Pratovecchio e via Sant’Anna, è luogo da tenere controllato e pulito perché si presta all’abbandono fuori controllo di molti. Anche l’avvicendamento nelle responsabilità all’interno dell’associazione significa diventare sempre più grande. Crescere. Per questo auguro un buon lavoro al nuovo referente di Empoli, Massimiliano Goretti e a colui che ha permesso che tutto questo accadesse anche a Empoli, Alberto Vezzani, diventato referente provinciale. Concludo, ringraziando volontarie e volontari sempre pronti per aiutare l’ambiente in cui viviamo".

Per tutti coloro che vogliono partecipare alla tappa di domenica 26 settembre è necessario, come sempre, iscriversi al link dedicato qui.