Premio letterario "Carlo Betocchi", Luis Garcìa Montero è il vincitore

È in programma mercoledì prossimo, 22 settembre, la cerimonia di consegna del premio letterario internazionale “Carlo Betocchi - Città di Firenze”, edizione 2020. L’appuntamento è alle 17 nell’auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, porterà i saluti. Introdurrà Marco Marchi, presidente della giuria. Seguiranno la consegna del premio, letture di Fabio Facchini e un intervento musicale di Clarice Curradi al violino.

L’accesso all’iniziativa è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Sarà necessario esibire la certificazione verde Covid 19 “Green pass”, come stabilito dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore di questa XIX° edizione del premio è il poeta spagnolo Luis García Montero. Così ha deciso la giuria, presieduta da Marco Marchi e composta da Sauro Albisani, Anna Dolfi, Antonia Ida Fontana, Francesco Gurrieri, Gloria Manghetti e Maria Carla Papini.

Luis García Montero, nato a Granada nel 1958, è un poeta i più apprezzati e rappresentativi della sua generazione. Si è formato nell’università della sua città, laureandosi in lettere e filosofia e ottenendo un dottorato di ricerca con una tesi su Rafael Alberti, poeta di cui divenne presto amico, curando anche l’edizione delle opere. Risale al 1980 il suo debutto nell’agone letterario ispanico con il volume “Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn”, vincitore del premio Federico García Lorca. Tre anni dopo, con “El jardín extranjero” Luis García Montero si aggiudica il premio Adonáis. L’opera di García Montero, tradotta in varie lingue e internazionalmente nota, è in massima parte ora raccolta in “Poesía” (1980-2017). Insegna letteratura spagnola all’Università di Granada e dirige l’Instituto Cervantes di Madrid.

Il premio letterario internazionale “Carlo Betocchi - Città di Firenze” è promosso dal “Centro Studi e Ricerche Carlo Betocchi”, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, il Gabinetto Vieusseux e l’Università di Firenze. Il premio è reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del Consiglio regionale della Toscana. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati, dal 2002 al 2019, Franco Buffoni, Edoardo Sanguineti, Maria Luisa Spaziani, Douglas Lochhead, Giuseppe Conte, Elio Pagliarani, Renzo Gherardini, Roberto Vecchioni, Patrizia Valduga, Sandro Lombardi, Mariella Bettarini, Giacomo Trinci, Valerio Magrelli, Franco Loi, Durs Grünbein, Patrizia Cavalli, Jean-Charles Vegliante ed Eugenio De Signoribus.

