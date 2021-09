Provincia di Massa-Carrara vende caserme e immobili per circa 3 milioni e mezzo

Sono 17 i beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che la Provincia di Massa-Carrara, attraverso un avviso di asta pubblica del settore Finanze e Patrimonio, mette in vendita per un valore complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro: un patrimonio composto da fabbricati e terreni

Le offerte, in aumento sulla base d’asta, devono essere presentate entro le ore 12 del 3 novembre 2021: l’asta pubblica con l’apertura delle buste ci sarà il 4 novembre 2021 alle ore 15.

Il testo completo dell’avviso con la modulistica è pubblicato sul sito internet della Provincia (www.provincia.ms.it) nella sezione bandi di gara e contratti della Amministrazione trasparente, raggiungibile comunque dalla home page del sito con un apposito link.

Questo l’elenco:

BENE N.1: Ex Sede distaccata della Provincia” in Via Cavour a Massa (MS), suddiviso in n. 4 lotti:

- Lotto 1- appartamenti ad uso abitativo e locali annessi 400 mila euro

- Lotto 1a- appartamenti ad uso abitativo e locali annessi 340 mila euro

- Lotto 2 – locali di sgombero – magazzino 60 mila euro

- Lotto 3 – locali autorimessa- garage 10 mila euro

BENE N.2 : Ex Provveditorato in Via Marina Vecchia (MS) lotto Unico 1 milione euro

BENE N.3 :“Porzione di terreno” lungo la SP 4 di Antona nel Comune di Massa località San Carlo (MS) lotto Unico 3 mila euro

BENE N.4: “Ex Caserma dei Carabinieri” - in Via Farini a Carrara (MS) lotto Unico 450 mila euro

BENE N.5: “Terreno in Via Fontana” Montignoso (MS) lotto Unico 17.360 euro

BENE N.6: N. 2 terreni limitrofi lungo la S.P. 28 in località Bagnone (MS) 8mila 800 euro

BENE N.7: “Ex Caserma Forestale” in Via Roma a Comano (MS) lotto Unico 180 mila euro

BENE N.8: “Ex casa cantoniera” Loc. Tavernelle – Licciana Nardi (MS) lotto Unico 50 mila euro

BENE N.9: “Ex Caserma Carabinieri” in Via Stretta, 107 a Fivizzano (MS) lotto Unico 100 mila euro

BENE N.10: “Ex Casa cantoniera loc. Rometta Fivizzano (MS) lotto Unico 40 mila euro

BENE N.11: Fabbricato in loc. Bergondola – Mulazzo (MS) 100 mila euro

BENE N.12:“Ex Caserma Carabinieri” in Via Cocchi a Pontremoli (MS) lotto Unico 350 mila euro

BENE N.13: “Ex istituto scolastico Marello” in Via Cocchi a Pontremoli (MS) lotto Unico 250 mila euro

BENE N.14: “ Ex casa cantoniera” Loc. Filetto a Villafranca Lunigiana(MS) lotto Unico 65 mila euro

BENE N.15: Terreno il Loc Castello di Villafranca Lunigiana (MS) lotto Unico 12.150 euro

BENE N.16: Terreno in loc. Irola – Villafranca Lunigiana (MS) lotto Unico 44.010 euro

BENE N.17: Terreno confinante con Via Nazionale, Aulla (MS) lotto Unico 4 mila euro

Per informazioni

Inviare una mail a m.tongiani@provincia.ms.it oppure telefonare al Servizio Patrimonio il martedì o il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17 ai seguenti numeri: 0585/816236 - 3386590627

Fonte: Provincia di Massa-Carrara - Ufficio stampa