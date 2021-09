Rapina in un negozio nel centro di Livorno, ferita la titolare: indagini in corso

Come ogni mattina ha aperto la porta del suo negozio e si è messa al lavoro. A differenza di tutti i giorni però, all'interno era presente un ladro che per guadagnarsi la fuga l'ha buttata a terra. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze la titolare del negozio situato nel centro di Livorno, teatro di una rapina avvenuta questa mattina.

La donna, 70 anni, dopo la caduta sarebbe rimasta ferita ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. È successo al momento dell'apertura, nel negozio in via Ricasoli. La titolare, una volta entrata, ha sentito dei rumori proseguire dal magazzino nel retro del fondo commerciale. La donna si è così ritrovata davanti un uomo con il volto coperto che l'ha spinta, facendola cadere a terra, e fuggendo via. Il ladro sarebbe riuscito ad entrare forzando una porta nel retro del negozio: l'ammontare dei danni e del furto è ancora da quantificare.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato i primi rilievi raccogliendo anche le riprese della videosorveglianza. Le indagini proseguono.