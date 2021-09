Trofeo "Città di Scandicci", la Savino Del Bene Volley è pronta

La Savino Del Bene Volley è pronta per il II Trofeo "Città di Scandicci", in programma a Scandicci l'1 e 2 ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di via Rialdoli.

LE SQUADRE PARTICIPANTI

Il Trofeo la cui prima edizione, svoltasi nel 2017, fu conquistata dalla Savino Del Bene Volley, oltre alla squadra di coach Barbolini vedrà la partecipazione de Il Bisonte Firenze e di due neo promosse in Serie A1 come la Megabox Vallefoglia e Roma Volley Club.

BIGLIETTI

I biglietti per il II° Trofeo "Città di Scandicci" sono già disponibili su TicketOne. L'ingresso sarà consentito solo esibendo il green pass.

LA MAGLIA

In occasione del trofeo la Savino Del Bene indosserà una speciale maglia realizzata dallo sponsor tecnico Erreà.

L'azienda emiliana di abbigliamento sportivo, in collaborazione con alcuni club della Serie A1 di pallavolo, ha infatti realizzato la linea “Special Identity – City Id”.

La Savino Del Bene indosserà le canotte specificatamente pensate per la pre-season 2021-2022, caratterizzate da un design e una grafica incentrata sul lettering del nome della città di Scandicci.

PROGRAMMA DEL TORNEO

Venerdì 1 Ottobre 2021

ore 17:00 Il Bisonte Firenze vs Megabox Vallefoglia

ore 19:30 Savino Del Bene Volley Scandicci vs Roma Volley Club

Sabato 2 Ottobre 2021

ore 15:30 finale 3°/4° posto: perdente gara1 vs perdente gara2

ore 18:00 finale 1°/2° posto: vincente gara1 vs vincente gara2

Regolamento: gare al meglio dei tre set su cinque, con ogni set a 25 punti.

