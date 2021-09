Un master sul caffè all'Università di Firenze

Il mercato del caffè, seconda bevanda più consumata al mondo, è in grande espansione. L’Italia è conosciuta per le caratteristiche delle sue tostature e preparazioni, ma troppo spesso la visione che si ha di questa bevanda è superficiale e limitata, caratterizzata da conoscenze frammentate.

Nasce dall’esigenza di colmare queste lacune e dal desiderio di fornire una preparazione all’avanguardia il Master di primo livello UniVerso caffè, proposto dall’Università di Firenze per l’anno accademico 2021-2022.

Il percorso ha lo scopo di formare esperti che associno le competenze proprie della lavorazione finale e del consumo con quelle dell’origine della filiera. Si studieranno, perciò, i processi e i contesti di coltivazione e di prima lavorazione del caffè, le sue caratteristiche chimico-fisiche e nutrizionali, le dinamiche del mercato dei prodotti intermedi e finali. Saranno approfonditi anche i processi di selezione, tostatura, macinatura ed estrazione, in Italia e nel mondo, in modo da permettere di svolgere una prima valutazione qualitativa e organolettica dei semi e dei preparati. Senza dimenticare le varie forme di preparazione e di somministrazione della bevanda, insieme alle tendenze attuali dell’offerta del settore e le relative tecniche di marketing.

“Il nuovo professionista del settore – spiega il coordinatore del master Francesco Garbati Pegna - dovrebbe conoscere il mondo del caffè in tutti i suoi aspetti, avere una visione cosmopolita ed essere sempre aggiornato sulle nuove tendenze e sulle specificità produttive. La prima parte della filiera si riflette, infatti, fortemente sulle caratteristiche del prodotto finale”.

Il percorso – istituito dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)- si articola in 9 mesi, a partire dal 13 gennaio 2022. Le attività didattiche si svolgeranno in presenza, a distanza o in modalità mista a seconda dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.

Il Master prevede un tirocinio da svolgere presso aziende del settore e si avvale della collaborazione dell’Accademia del caffè espresso, centro di formazione de La Marzocco, azienda leader nel settore delle macchine da caffè.

I posti disponibili sono 24, si accede tramite selezione pubblica. Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre (ore 13) secondo le indicazioni del bando disponibile su www.masteruniversocaffe.unifi.it

