Us Limite e Capraia sugli scudi: Giovanissimi B primi al "Jacopo Menchi Preview"

L'Us Limite e Capraia ha conquistato alcuni giorni fa il primo posto nel prestigioso torneo "Jacopo Menchi Preview", destinato alla categoria Giovanissimi B. In virtù di questo risultato, potrà disputare la seconda fase, a dimensione nazionale, confrontandosi anche con società professionistiche.

La squadra allenata da Corti e Marini ha vinto inizialmente il proprio girone dopo aver pareggiato contro Colli Ortonuovo 0-0, vinto 2-0 (reti di Borsellini e Pieroni) contro il Calenzano ed 1-0 (gol di Trapani) contro il Margine Coperta.

Nei quarti di finale, ha superato l'Academy Porcari per 2-0 (a segno Pieroni e Tassi) ed in semifinale il Capezzano Pianore 1-0 (gol di Sorbara). Nella finale, difficile ed equilibrata fino al termine, 1-1, con rete di Ghazzal, contro la corazzata Sestese e successo ai calci di rigore.

Per la società giallorossa, si tratta di un successo di prestigio che va a confermare e consolidare il lavoro importante svolto in questi anni, con una crescita rilevante del settore giovanile iniziata solo pochi anni fa e testimoniata anche, di recente, dal fatto di essere diventata Centro di formazione Juventus in Toscana

I ragazzi hanno dedicato la vittoria al loro compagno Sela, che ha rimediato un grave infortunio durante la finale.

"Siamo veramente contenti per questo risultato che premia il lavoro portato avanti dalla società in questi anni. Sono certo che il lavoro che andremo a fare con la nuova affiliazione ci permetterà di crescere ancora e di raggiungere con tutte le categorie grandi risultati", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd - Ufficio Stampa