Camper vaccini, altri due appuntamenti in Valdinievole

Venerdì 24 settembre 2021 il camper per le vaccinazioni contro il Sars-CoV-2 sarà di nuovo presente con un duplice evento sul territorio della Valdinievole; dalle 9 alle 13 si troverà in Piazza Vittorio Emanuele II a Chiesina Uzzanese, mentre dalle 15 alle 19 si fermerà in Piazza del Santuario a Ponte Buggianese. L’evento sarà in modalità open day, quindi senza bisogno di prenotazione, così da garantire ai cittadini prossimità e facilità di accesso.

"Sarà una preziosa opportunità per i nostri cittadini che ancora attendono di essere immunizzati – dichiara il Presidente della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani -. Ci siamo spesi in modo particolare per dare continuità a questa importante iniziativa, che permette di coprire capillarmente l’intero nostro territorio e di avvicinare più possibile alle persone l’offerta vaccinale".

In ambedue le tappe, l’accesso al camper vaccinale sarà libero e non sarà necessario aver effettuato alcuna prenotazione.

"Oltre che la vicinanza ai cittadini, pure la modalità open day si è rivelata una forza del camper vaccinale – aggiunge il direttore della SdS Valdinievole Patrizia Baldi -. Grazie a ciò, anche chi ha meno dimestichezza con i sistemi di prenotazione, o coloro che vogliono cogliere al volo l’opportunità di ricevere la somministrazione senza ulteriori procedure, avranno l’occasione per poter essere vaccinati".

Fonte: Asl Toscana Centro