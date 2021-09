Fucecchio accoglie il Cencio 2021, 'madre' ma anche simbolo di resilienza

Eccolo, è lui: è il Cencio. In una serata in tono minore per via delle norme anti-Covid, Fucecchio accoglie il Cencio del Palio delle Contrade 2021. La presentazione è avvenuta oggi, martedì 21 settembre, al Parco Corsini davanti a La Limonaia. Cambio di sede e cerimonia a porte chiuse, ma i figuranti e gli sbandieratori ci sono stati eccome.

Dopo una mini sfilata delle dodici contrade, è stato svelato il Cencio dipinto da Giosué Cino, medico e pittore. L'opera scava nella storia di Fucecchio e la porta fino all'attualità, un'attualità contrassegnata non solo dall'emergenza Covid quanto dalla vicinanza temporale con San Candido, patrono fucecchiese a cui è dedicato.

"Sarebbe stato bello parlare di Palio post-Covid, ma mal si adatta al momento attuale. Questo Cencio è uno spartiacque, dedicato alla passione dei contradaioli. Vuole essere d'augurio per un ritorno alla normalità. Quando abbiamo bisogno di essere aiutati e confortati, a chi ci rivolgiamo se non alla mamma? La figura di Maria Madre è l'icona del Cencio e della madre per eccellenza. Una Madonna di piazza, una Madonna di tutti che nell'epidemia di peste tenne lontana la malattia. Alla sua destra si trova un ulivo secolare, simbolo di pace e della resilienza. È l'Araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri. I teschi in fondo rappresentano il Covid, i libri invece sono i simboli del sapere e della scienza, un omaggio anche al Settecentenario Dantesco" ha spiegato Cino.

Sensazioni forti si sono mosse nella parte alta della città. Ne sono un esempio le parole di Nicolò Luca Cannella, presidente Associazione Palio: "L'emozione è tanta, è passato troppo tempo. Dobbiamo vivere questo Palio, dietro c'è un importantissimo lavoro di coinvolgimento. Si riparte e riviviamo la nostra festa".

Adesso tocca alla Tratta animare Fucecchio. Domani alle 18 in Buca (cambio di sede anche qua) saranno scelti i cavalli e saranno anche assegnati. Giovedì e venerdì prove a porte chiuse, sabato firma dei fantini, domenica processione e corsa. A proposito della processione, questo sarà l'ordine di uscita: Sant'Andrea, Porta Bernarda, Borgonovo, San Pierino, Torre, Porta Raimonda, Ferruzza, Samo, Massarella, Cappiano, Querciola, Botteghe. Nonostante la pandemia, a Fucecchio il Palio fa sul serio.