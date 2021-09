Coronavirus Asl Nord Ovest, 605 casi in 4 province in una settimana

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, da martedì 14 a lunedì 20 settembre, sono stati 605 con 62 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 641 con 63 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 57 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 22 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Carrara 19, Massa 33, Montignoso 5.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.463

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 103

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 128.242 prime dosi e 125.725 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 82,2%.

ZONA LUNIGIANA: 11 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 5 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni.

Aulla 6, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 376

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 84

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.038 prime dosi e 29.667 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 78,4%.

ZONA PIANA DI LUCCA: 106 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 39 (pari al 37%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 15, Capannori 21, Lucca 52, Montecarlo 9, Pescaglia 3, Porcari 4, Villa Basilica 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.804

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 169

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 110.104 prime dosi e 104.262 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,5%.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 40 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 15 (pari al 38%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 2, Barga 14, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 4, Coreglia Antelminelli 3, Fabbriche di Vergemoli 1, Fosciandora 4, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 511

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 37

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.290 prime dosi e 26.034 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 83,3%.

ZONA PISANA: 74 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 33 (pari al 45%) hanno meno di 35 anni.

Cascina 21, Fauglia 3, Pisa 34, San Giuliano Terme 11, Vecchiano 1, Vicopisano 4.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.865

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 167

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 102.508 prime dosi e 95.561 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 85,1%.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 51 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 20 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 3, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 6, Palaia 1, Peccioli 1, Pomarance 5, Ponsacco 10, Pontedera 14, Santa Maria a Monte 5, Volterra 4.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.600

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 122

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 113.488 prime dosi e 107.087 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 83,8%.

ZONA LIVORNESE: 144 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 68 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni.

Collesalvetti 11, Livorno 133.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.100

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 168

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 128.734 prime dosi e 122.168 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 80,2%.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 56 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 23 (pari al 41%) hanno meno di 35 anni.

Campiglia Marittima 7, Castagneto Carducci 2, Cecina 8, Piombino 10, Rosignano Marittimo 15, San Vincenzo 6, Santa Luce 2, Sassetta 3, Suvereto 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 935

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 105

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 83.764 prime dosi e 76.885 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 80,9%.

ZONA ELBA: 12 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 3 (pari al 33%) ha meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 3, Marciana Marina 1, Portoferraio 6, Rio 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 268

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 21

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 24.353 prime dosi e 25.011 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 76,4%.

ZONA VERSILIA: 54 nuovi casi positivi (da martedì 14 a lunedì 20 settembre) di cui 29 (pari al 54%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 1, Forte dei Marmi 4, Massarosa 15, Pietrasanta 12, Seravezza 3, Viareggio 19.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.764

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 146

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 102.843 prime dosi e 96.129 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84%.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio.

All’ospedale di Livorno ci sono 20 ricoverati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 20 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 9 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 8 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 3 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 5 ricoverati di cui 1 in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” sono in totale 65 (martedì 14 settembre erano 72) di cui 11 in terapia intensiva (martedì 14 settembre erano 11).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 85.537 (+1.068 rispetto a martedì 14 settembre).

Non si è registrato alcun decesso. Nella precedente settimana si erano registrati 12 decessi nel territorio aziendale: 2 nell’ambito di Massa Carrara, 4 nell’ambito di Lucca, 2 nell’ambito di Pisa, 3 nell’ambito di Livorno e 1 nell’ambito della Versilia.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 5.409 (+243 rispetto a martedì 14 settembre) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

A ieri (20 settembre) le vaccinazioni effettuate erano 1.659.893, di cui 917.527 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.990), altre fasce d’età (627.479), soggetti vulnerabili per patologia (76.459), operatori scolastici (36.046), operatori sanitari e sociosanitari (35.721), caregiver di soggetti vulnerabili (14.377), tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (32.455).

Sono stati vaccinati 443.043 uomini e 474.484 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (20 settembre), apparteneva alla fascia 50-59 con 154.548 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 142.405 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 140.912 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 129.364 vaccinati; quindi la fascia 30-39 con 93.693; viene poi la fascia d’età 80-89 con 87.613; la fascia 20-29 con 87.037; la fascia 0-19 con 61.156 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20.799;

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.

Fonte: Asl Nord Ovest