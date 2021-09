Costanza in Jazz, ultimo appuntamento con Nico Gori & Sergio Rizzo

Si chiude l'appuntamento dedicato alla musica dal vivo in quel del Ristopark di Villa Costanza a Scandicci. “Costanza in Jazz” vedrà sul palco jazzisti di fama nazionale per l'ultima serata della kermesse, organizzata in collaborazione con l’Associazione Music Pool e con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Dopo dieci concerti organizzati a partire da giugno e che hanno visto come protagonisti sia giovani talenti (Michele Tino, Francesco Fiorenzani, Francesco Zampini, Dimitri Tormene) che nomi di rilievo ormai affermati (Dimitri Grechi Espinoza, Piero Frassi, i Note Noire, Marco Cattani, Piero Gaddi) Costanza in Jazz chiude i battenti con l'ultimo dei tre concerti di settembre.

Potremo ammirare il duo formato da Nico Gori & Sergio Rizzo (clarinetto & chitarra), in programma giovedì 23 settembre e pronto ad esplorare le diverse possibilità della sonorità drumless; ispirandosi al trio di Jimmy Giuffrè quanto allo swing acustico di Django Reinhardt, per un repertorio che attraversa il songbook americano, il jazz manouche e la musica latina.

L’inizio dei concerti è previsto alle ore 21. L’ingresso è gratuito (servizio di bar-ristorante-pizzeria). I concerti si svolgeranno nel grande giardino all’aperto di Villa Costanza (Via della Costituzione snc) a Scandicci, parcheggio scambiatore con la Tramvia di Firenze.

Per prenotazioni 055.0750605