Due serate per festeggiare le coppie "d'oro" a Quarrata

L’Amministrazione comunale di Quarrata festeggia tutte le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Visto l’alto numero di partecipanti, in ottemperanza alle regole anti-covid, l’iniziativa si articolerà in due serate, una giovedì 23 settembre e l’altra giovedì 30 settembre, entrambe alla Villa Medicea La Magia e riservate esclusivamente alle coppie residenti a Quarrata, tutte raggiunte da una lettera di invito firmata dal Sindaco Marco Mazzanti.

“Ormai la festa per le nozze d’oro – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – è un appuntamento fisso per la nostra Amministrazione, che ogni anno festeggia i propri cittadini che hanno raggiunto questo importante traguardo. È sempre un’occasione di festa e di allegria, solitamente molto apprezzata dalle coppie che vi partecipano e che per qualche ora si trovano ad essere festeggiate e riempite di attenzioni da parte dell’Amministrazione comunale. Si tratta di persone anziane, anche se spesso in forma, che specialmente dopo un periodo difficile e di isolamento come quello che abbiamo passato, gradiscono partecipare ad occasioni di socialità, pur ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid”.

La serata inizierà alle 18, con un primo aperitivo di benvenuto e successivamente sarà offerta a tutti i presenti una cena e una serata con musica e intrattenimento, durante la quale sarà proposto un tuffo nel passato ricordando le mode, gli avvenimenti e le canzoni che hanno caratterizzato il 1971, anno della pubblicazione di “Imagine” da parte di John Lennon, della vittoria di Nada e Nicola di Bari al Festival di Sanremo con “Il cuore è uno zingaro”, dell’elezione di Giovanni Leone a Presidente della Repubblica, ed anche delle nozze delle decine di coppie di Quarrata che quest’anno raggiungono i 50 anni di matrimonio.

Le coppie dovranno essere munite di green pass e saranno rispettate tutte le regole anticovid.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa