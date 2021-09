Giornate del Patrimonio, ai Mu6ei di Empoli appuntamenti dedicati all’inclusività

Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre le Giornate Europee del Patrimonio e i Mu6ei di Empoli parteciperanno all’iniziativa con uno speciale programma.

Il progetto è nato nel 1999, per volontà della Commissione Europea e del Consiglio di Europa, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro patrimonio comune e alla necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future.

TUTTI inclusi! è il tema scelto per l’edizione 2021. È la traduzione di “Heritage: All inclusive” lo slogan che unisce tutti i Paesi che aderiscono alla manifestazione.

L’obiettivo comune è riflettere sulle strategie più efficaci per includere nella fruizione del patrimonio tutti i cittadini, spalancando le porte a ogni fascia d’età, alle persone con disabilità, ai gruppi etnici e alle minoranze presenti sul territorio.

«Le Giornate europee del patrimonio contribuiscono a creare ponti celebrando la ricchezza del patrimonio culturale europeo e ci offrono una preziosa opportunità di esplorare e celebrare il mosaico di culture di cui è composta l’Europa» - ha detto Marija Pejčinović Burić, segretaria generale del Consiglio d’Europa.

Il Museo della Collegiata, quello del Vetro e il Museo Civico di Paleontologia hanno scelto di aderire all’iniziativa proponendo appuntamenti destinati a tutti, ma con particolare attenzione ai più piccoli e alle persone con disabilità.

Si inizia sabato 25 alle 10.30 al Museo della Collegiata con Un museo da mangiare, laboratorio di manipolazione del colore per piccolissimi (da 0 a 3 anni). Davanti alle opere del Museo della Collegiata i piccoli, accompagnati dai genitori, potranno osservare i colori delle tavole nel museo e immergere le mani in particolari tinte da toccare, annusare e anche mangiare. L’appuntamento si ripeterà nello stesso orario domenica 26.

Sempre sabato 25, ma alle 16.30, si apriranno le porte del Museo Civico di Paleontologia con Toccare la storia. Una visita tattile alla sezione dedicata all’origine dell’uomo del Museo Civico di Paleontologia: reperti da toccare aiuteranno i partecipanti a conoscere, non solo con vista e udito, la storia dell’evoluzione dell’uomo.

Il programma si chiuderà domenica 26 alle ore 16.30 al Museo del Vetro. MuVe inSegni: visita doppia, tradizionale e in lingua italiana dei segni, che permetterà a tutti di approfondire e conoscere la collezione del museo anche attraverso una diversa e più inclusiva modalità di narrazione.

«Mu6ei per tutti – spiega la direttrice dei Musei Cristina Gelli – è stato pensato per rendere i musei cittadini più attenti ai bisogni di coloro che spesso non vengono pienamente coinvolti nella vita culturale e quindi nella conoscenza di quelle radici che sole ci faranno comunità. Le attività proposte in questa circostanza saranno ripetute nel corso dell’anno e ad esse se ne affiancheranno altre, progettate tenendo conto del significato più ampio del concetto di accessibilità».

«Aderiamo con piacere alle Giornate Europee del Patrimonio – sottolinea l’Assessore alla Cultura Giulia Terreni – “Tutti inclusi!”, il motto di questa edizione, ci trova peraltro non solo sensibili, ma anche orgogliosi di aver fatto, dell’inclusione, una finalità importante, anzi portante, dell’azione amministrativa».

Le visite ai musei si svolgeranno nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza; si rende quindi necessaria l’esibizione del Greenpass per le persone al di sopra dei 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria al numero 057176714 o scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it. Si mantengono inalterate le tariffe di accesso ai musei, mentre le attività proposte sono gratuite.

PROGRAMMA:

Mu6ei per tutti

Un Museo da mangiare

25 e 26 settembre, ore 10.30

Museo della Collegiata

Laboratorio di manipolazione del colore per piccolissimi visitatori (0 – 3 anni)

Davanti alle opere del Museo della Collegiata i piccoli, accompagnati dai genitori, potranno osservare i colori delle tavole nel museo e immergere le mani in particolari tinte da toccare, annusare e anche mangiare.

Per ogni turno sono ammessi 5 bambini + 5 genitori (uno per bambino)

Toccare la storia

25 settembre, ore 16.30

Museo Civico di Paleontologia

Visita tattile al museo

Visita tattile alla sezione dedicata all’origine dell’uomo del Museo Civico di Paleontologia: reperti da toccare aiuteranno i partecipanti a conoscere, non solo con vista e udito, la storia dell’evoluzione dell’uomo.

MuVe In_Segni

26 settembre, ore 16.30

Museo del Vetro

Visita guidata al museo nella Lingua Italiana dei Segni (LIS)

Visita doppia, tradizionale e in lingua italiana dei segni, che permetterà a tutti di approfondire e conoscere la collezione del museo anche attraverso una diversa e più inclusiva modalità di narrazione.

Ingresso a pagamento secondo le tariffe in corso.

Visite e attività gratuite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa