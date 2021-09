Tre incidenti stradali in 24 ore a Empoli. Chiamato elisoccorso a Corniola

Tre incidenti stradali in meno di 24 ore avvenuti a Empoli, due di questi con feriti a bordo di una moto.

Partiamo da quello più lontano nel tempo. Siamo in centro all’incrocio di ieri poco prima delle 18. Due auto si sono scontrate, come si vede in foto, non ci sarebbero stati feriti.

Alle 7 circa di oggi, martedì 21 settembre, un altro impatto è avvenuto tra via Tinto da Battifolle e via Salvagnoli. Siamo anche questa volta in pieno centro. Uno scooter ha impattato contro un'auto. A rimanere ferito è stato un 57enne. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli e una volante della polizia.

Infine dopo 9 ore, alle 16, è avvenuto l'incidente più grave. È stato infatti allertato anche l'elisoccorso Pegaso per trasferire un ragazzo di 20 anni a bordo di uno scooter che ha impattato contro un'auto lungo via Salaiola, strada principale di Corniola, all'altezza con l'incrocio di via Pigafetta. Presenti i vigili del fuoco di Empoli, la polizia municipale e le ambulanze della Misericordia di Empoli. Non sono note le generalità del ferito.