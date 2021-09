Prima campanella e tante novità: interventi straordinari su tutte le scuole di Barberino Tavarnelle

Le scuole di Barberino Tavarnelle si sono aperte in sicurezza e hanno accolto il rientro delle studentesse e degli studenti con tante novità. Il suono della campanella è stato preceduto da un consistente programma di investimenti che ha reso le scuole più belle e funzionali. Anche quest'anno la giunta Baroncelli si è adoperata nei mesi di interruzione dell'attività didattica per realizzare un puntuale ciclo di interventi di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento e all'adeguamento dei plessi scolastici di Barberino, Tavarnelle, Sambuca, San Donato, Vico e Marcialla.

“Abbiamo messo in atto una campagna di opere pubbliche che si sono susseguite nel periodo estivo - commentano gli assessori Marina Baretta alle Politiche educative e Roberto Fontani ai Lavori pubblici - con l'obiettivo di predisporre gli edifici scolastici nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della pandemia, abbiamo riorganizzato gli spazi, siamo intervenuti sulle problematiche tecniche e abbiamo ottimizzato la funzionalità delle aule armonizzandole con la didattica, dopo aver individuato le priorità ed averle condivise con la dirigente e tutto il personale scolastico, tra docenti e collaboratori”.

I lavori realizzati hanno riguardato la scuola secondaria di primo grado Passignano di Tavarnelle dove sono stati realizzati investimenti puntuali per il rifacimento e la sistemazione del pavimento, delle tende, delle porte interne. Le opere hanno puntato anche il rinnovo degli uffici amministrativi al primo piano e alla sostituzione dei fan coil. “Sono stati effettuati anche alcuni interventi estetici che hanno dato alla scuola un tocco di creatività e allegria - continuano gli assessori - come l'allestimento del mosaico posto all’esterno dell’edificio, realizzato con piastrelle di ceramica, e il completamento dell'auditorium, lo spazio che abbiamo completamente riqualificato e dotato di palcoscenico, impianti, pavimenti, luci e strumentazioni audio all’avanguardia in funzione dell'attività artistica, culturale e musicale che caratterizza la scuola”. Anche la facciata esterna del Passignano è stata migliorata con un'ampia opera di imbiancatura.

Sull’edificio adiacente, la primaria di Tavarnelle, parte del complesso scolastico di via Allende, il Comune è intervenuto per realizzare l'ampliamento di due classi, scaturito dalla necessità di adeguare le aule alle normative vigenti anticovid, e la realizzazione di due nuovi laboratori che saranno impiegati per consentire lo svolgimento di alcuni specifici progetti e attività didattiche. “A breve sarà automatizzato il cancello - aggiungono gli assessori - posto all'ingresso al fine di rendere più sicura la struttura che sarà dotata di un adeguato sistema di videosorveglianza”.

Interventi di manutenzione straordinaria, in linea con le necessità emerse, sono stati attuati anche nelle scuole dell'infanzia di Barberino Val d'Elsa e Sambuca Val di Pesa. In particolare la giunta Baroncelli ha realizzato opere di riverniciatura, ristrutturazione di alcuni spazi, tinteggiature e imbiancature. La novità per la scuola primaria di San Donato in Poggio è l'installazione di nuove tende in ciascuna aula. Entro il mese di ottobre arriveranno inoltre nuovi giochi nell'area esterna della scuola dell'infanzia di Marcialla. E a Vico d’Elsa, nell’ambito del progetto La Città delle Bambine e dei Bambini, promosso dal Comune e realizzato dal personale della scuola dell’infanzia La Casa nel Bosco, l’amministrazione comunale ha riqualificato spazi interni ed esterni del plesso situato in via della Villa.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino