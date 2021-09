Open day a Santa Maria a Monte col Teatro di Bo'

Sabato 25 Settembre il Teatro di Bo’ riaprirà le porte del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte per presentare i nuovi Corsi di Creatività e Teatro in programmazione per l’anno 2021/2022 in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Dalle 10.30 alle 12.00 sarà presentato il Corso per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, un percorso tra Teatro e Fantasia per scoprire il “mestiere” dell’Attore e divertirsi con la Creatività ne “La Bottega dei Piccoli”.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30, è la volta delle ragazze dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni con la presentazione del Corso di Teatro “L’Acchiappasogni”, ispirato ai racconti di Stephen King.

Per chiudere, dalle 18.00 alle 19.30, sarà presentato il Corso di Teatro “Il Brivido del Re”, rivolto agli adulti dai 18 anni in su, anch’esso ispirato ai racconti del “Re del Brivido”. Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo.

L’OPEN DAY sarà un’occasione per scoprire i nuovi Corsi di Bo’ ed avere un “assaggio” pratico della Scuola di Teatro che quest’anno compie il suo 21esimo anno di attività.

I Corsi, in partenza da Ottobre, saranno guidati da Franco Di Corcia jr, direttore artistico del Teatro di Bo’, e Mattia Pagni.

“Crediamo in questa ripartenza, - aggiungono gli artisti del Teatro di Bo’ - riaffidiamo al Teatro la sua valenza di luogo di comunità, di scambio e di condivisione, certi che da ogni incontro possa nascere qualcosa di nuovo e meraviglioso. In questi due anni abbiamo custodito con cura la fiammella del Teatro che ora è pronta riscaldarci nuovamente nella sua magia. Ogni giorno è il momento per innamorarsi del Teatro.”

Nel rispetto delle Normative di Sicurezza in vigore sarà possibile accedere all’OPEN DAY prenotando la propria presenza al numero 371.1272850 (anche Whatsapp) e mostrando all’ingresso il GREEN PASS per tutti i maggiori di 12 anni.

Fonte: Ufficio stampa