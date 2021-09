L'arte di San Miniato alla Camera dei Deputati: la parrocchia di Pino racconta San Lazzaro

San Miniato sbarca per la prima volta alla Camera dei Deputati. La tradizione di una piccola comunità, quella della località Pino di Ponte a Elsa, si espande fino a Roma. Da molti anni, tramite il Palio di San Lazzaro, alla Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sono stati raccolti dei quadri sul tema della Resurrezione di Lazzaro. Prima da artisti sanminiatesi, poi ampliando lo sguardo verso l'Accademia di Belle Arti di Brera, quella del Pino è diventata una vera e propria collezione di opere. Sono 40 i quadri di artisti contemporanei che faranno parte dell'esposizione "Alzati e cammina", in mostra al Complesso di Vicolo Valdina, a pochi passi da palazzo Montecitorio.

L'esposizione è stata presentata questa mattina a Palazzo Grifoni a San Miniato. Presenti l'onorevole Maria Teresa Baldini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini, il sindaco Simone Giglioli, il Vescovo Andrea Migliavacca e Fra' Gianluigi Poiré della parrocchia del Pino.

Maria Teresa Baldini (foto gonews.it)

L'idea e poi la realizzazione della mostra, nasce da una visita dell'onorevole Maria Teresa Baldini a San Miniato, dove ha trovato i 40 quadri custoditi oggi da Fra' Gianluigi Poiré. La collezione è "un connubio dove la Toscana si lega alla Lombardia, credo che sia una realtà molto importante per l'arte italiana" ha affermato l'onorevole. La deputata, Lombarda d'adozione ma nata in Toscana, non dimentica le sue origini: "San Miniato rappresenta la centralità dell'Italia, ha una bellezza che va dall'enogastronomia al monumentale: sono valori che questa città sa coniugare perfettamente. Cercherò sempre di valorizzare questa Regione, conosciuta nel mondo per la sua bellezza".

Fra' Gianluigi Poiré (foto gonews.it)

Fra' Gianluigi Poiré è arrivato alla parrocchia di Pino 5 anni fa, trovando tra l'altro l'iniziativa del Palio di San Lazzaro e la collezione dei quadri sulla Resurrezione di Lazzaro. Dal suo arrivo, Fra' Gianluigi ha ripreso in mano questa tradizione partita negli anni '80 con Don Lido Freschi, e che continua ancora oggi.

Le 40 opere esposte in "Alzati e cammina" La Resurrezione di Lazzaro saranno visitabili dal 28 settembre all'8 ottobre 2021, tutti i giorni dalle 10 alle 18, escluso il sabato e la domenica.