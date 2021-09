Treedom cresce e si espande: Rosberg e Chiellini investitori vip

Nico Rosberg e Claudio Chiellini investono in Toscana negli alberi. Non è agricoltura, ma un progetto nato a Firenze e divenuto noto in tutto il mondo. Si tratta di Treedom, il portale che si occupa di piantare alberi a distanza con progetti di sostenibilità ambientale e sociale.

La stessa Treedom ha annunciato un aumento di capitale da 10 milioni di euro, possibile grazie a una serie di investitori vip. Tra questi i succitati Rosberg, campione di Formula Uno, e Chiellini, difensore della Juventus e campione d'Europa con l'Italia. Assieme a loro la holding Exor N.V., Dvr Capital e la piattaforma globale Ourcrowd, oltre a a Luigi de Vecchi, Andrea Guerra, Giovanni Moratti, Allegra e Alessia Antinori, Pietro Valsecchi.

Treedom ha una sede in Germania e una inaugurata da poco a Londra. Aprirà a Parigi e Amsterdam e, nel primo semestre 2022, a New York. Al momento sono oltre 76 i dipendenti: nei prossimi 12 mesi sono previste altre 22 assunzioni. L'azienda ha chiuso il 2020 con un fatturato di 9,2 mln, mentre per il 2021 l'obiettivo è arrivare a 15 mln.

"Questa idea di business sociale combinata con l'assoluta trasparenza credo sia vincente - ha detto Nico Rosberg -. L'approccio di Treedom mi ha convinto fin dall'inizio, perché anch'io credo che si debbano offrire alle comunità locali opportunità attraverso la sostenibilità. Solo in questo modo si può realizzare un cambiamento duraturo".

"Quando, qualche mese fa, Nico Rosberg ci ha contattato - ha spiegato Federico Garcea, ceo di Treedom - siamo stati felicissimi. Certo, lo conosciamo come idolo dello sport, ma soprattutto ci hanno colpito la sua consapevolezza in materia di sostenibilità e le sue lungimiranti decisioni di investimento. Dal 2023-24 ricorreremo ulteriormente a capitali per posizionarci sul mercato americano e asiatico".