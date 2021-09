Urtata da un camion mentre attraversa: grave 80enne a Sesto Fiorentino

Questa mattina brutto incidente a Sesto Fiorentino. Intorno alle 9, in viale Ariosto, una donna di 80 anni mentre attraversava la strada sarebbe stata urtata da un mezzo pesante, riportando gravi conseguenze. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi. Non è chiaro se l'incidente sia avvenuto in prossimità delle strisce.

L'anziana si trova ricoverata in prognosi riservata al trauma center dell'ospedale fiorentino di Careggi.